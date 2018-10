Domenica 21 ottobre gli ex-allievi di Don Bosco Vallecrosia si ritroveranno per il loro convegno.

Eccoli ora con capelli bianchi non più giovanissimi gli ex-allievi di Don Bosco che si ritroveranno a ricordare i bei tempi passati all’insegna della loro gioventù e dei “ti ricordi”.

“Sarà un momento anche per ricordare i tanti sacerdoti che ci hanno lasciato da Don Marino, Don Riccardo, Don Berti, Don Barsi, Don Gamba, Don Raimondi, e tanti altri, non ultimo ancora presente nella nostra mente, Don Josè” dicono gli organizzatori del convegno.

Una Santa Messa verrà celebrata per una preghiera e per un ricordo che ci hanno lasciato col loro insegnamento. Sarà anche momento per rivivere con i Salesiani che sono in giro nei vari istituti che ancora lavorano con i giovani, Don Elio, Don Santino etc… un pranzo in allegria concluderà la giornata. Vi aspettiamo in tanti.