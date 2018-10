A Sanremo un 40enne ha chiesto in prestito 275 mila euro per acquistare una villa con l’accordo di intestare l’immobile alla benefattrice. Invece la villa, a San Romolo, è stata intestata alle figlie dell’uomo. Sotto indagine per circonvenzione d’incapace è finito E.R. Alla villa di R.A., 80enne vedova di un noto commerciante sanremese, sono stati messi i sigilli e sono stati sequestrati 200 mila euro usciti dal conto corrente della donna, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.