Lo spettacolo – presentato dalla Compagnia Musical I Love You e dalla Dem’Art – ha il Patrocinio del Comune di Sanremo.

Platea: Poltronissime, adulti 25 €, ridotti a 20 € per minori di 16 anni ed iscritti a scuole di danza e musica; Poltrone, adulti 20 €, ridotti a 15 € per minori di 16 anni ed iscritti a scuole di danza e musica.

Per questo atteso Musical la prevendita dei biglietti è già aperta al botteghino del Teatro Ariston ed i prezzi, che hanno tenuto conto anche dell’afflusso di giovani e giovanissimi, prevedendo opportune riduzioni.

La rappresentazione viene portata in scena dalla Compagnia “Musical I Love You” , attiva dal 1999, con alle spalle una serie di famose rappresentazioni di Musical Internazionali editi ed inediti.

“Le Streghe – Musical tra storia e leggenda” sarà anche uno spettacolo per la prima volta “interattivo”, ovvero che coinvolgerà anche il pubblico in sala che lo desidera. I più piccoli sono infatti invitati a presentarsi al Teatro con i loro costumi e travestimenti di Halloween preferiti.

Una squadra ben rodata che porterà in scena un divertente ed originale spettacolo proprio la notte di Halloween – mercoledì 31 ottobre, con inizio alle ore 21, al Teatro Ariston – e non poteva essere altrimenti, visto che l’argomento principe del Musical sono proprio le Streghe e l’ambientazione è la notte di San Giovanni, appunto. Notte nella quale è stata ambientata l’opera “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare; notte legata ad innumerevoli credenze, superstizioni e sortilegi.

Una squadra ben rodata che porterà in scena un divertente ed originale spettacolo proprio la notte di Halloween – mercoledì 31 ottobre, con inizio alle ore 21, al Teatro Ariston – e non poteva essere altrimenti, visto che l’argomento principe del Musical sono proprio le Streghe e l’ambientazione è la notte di San Giovanni