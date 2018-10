Anche per la stagione 2018/19 troviamo ai nastri di partenza il Corso di Antiaggressione Donna, organizzato dalla ASD Gym & Fun, le lezioni, rivolte a tutte le donne di qualsiasi età e preparazione fisica, si terranno all’interno delle sale del Nyala Suite Hotel in via Solaro 134 a Sanremo.

Il sistema pone come primo obiettivo quello di sensibilizzare le partecipanti alla consapevolezza dell’autodifesa, utilizzando tecniche semplici ed efficaci; si procede verso la catalizzazione di reazioni logiche finalizzate ad affrontare e risolvere un aggressione in maniera veloce, combattiva e determinata.

Il fine ultimo resta sempre e comunque quello di acquisire, quanto prima, la via di fuga.

Si differenzia da tanti altri corsi, in quanto si insegna ad affrontare una situazione di potenziale pericolo, sia dal punto di vista psicologico che fisico.

E’ convocata per mercoledì 17 ottobre alle ore 19, una prima riunione organizzativa, alla quale sono invitati tutti anche le semplici interessati, ove verrà spiegato in concreto lo sviluppo del corso.