L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare festeggerà il 1° novembre il 50° anniversario di San Bartolomeo al Mare, che prima si chiamava San Bartolomeo del Cervo. I festeggiamenti si protrarranno durante tutta la giornata, al mattino con la cerimonia ufficiale e la sfilata della Banda musicale Città di Diano Marina, al pomeriggio con un evento dedicato alla rievocazione della storia del paese. Durante la giornata, saranno presenti le auto d’epoca coordinate dall’ACI di Imperia.

Il D.P.R. n. 768 del 1 giugno 1968 fu firmato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, il quale accolse le istanze della Amministrazione allora guidata da Luigi Ardoino. Secondo il Sindaco e i suoi collaboratori, con il cambio del nome sarebbe stato più semplice promuovere San Bartolomeo come località turistica balneare, sia in Italia che all’estero. Il 1° novembre dello stesso anno, il Decreto entro completamente in vigore.

Programma degli eventi di Giovedì 1 novembre 2018

Ore 10.30 > Anfiteatro / Lungomare delle Nazioni/fondo (Via Ischia)

Inizio cerimonia

Banda musicale Città di Diano Marina

Ore 11.30

Chiusura cerimonia

Ore 15.00 > Piazza Magnolie

Esposizione di materiale fotografico, video proiezioni, testimonianze, a cura delle associazioni culturali locali e delle attività storiche che hanno iniziato la loro attività nel 1968. A cura di Associazione San Matteo e di Circolo culturale Cè de Pujò.