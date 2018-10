“ACCADEMIA PER GENITORI”

A CURA DELLO LO SPORTELLO DI ASCOLTO NOI4YOU – CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI CAMPOROSSO

19 OTTOBRE – PALABIGAUDA – ORE 20.30

SECONDO INCONTRO

“Femmine e Maschi”

Ti sei mai chiesto perché le donne riescono a fare molte cose in contemporanea come truccarsi, guidare e parlare al cellulare?

E perché l’uomo cerca di risolvere i problemi mentre la donna pensa a parlarne?

Perché l’uomo ha il senso dell’orientamento e la donna non si ricorda dove ha parcheggiato l’auto? Questo può avere una spiegazione cerebrale.

Qualcuno pensa ironicamente che deriviamo da due pianeti diversi… ma sono ancora così presenti alcuni cliché oppure sono del tutto superati?

Come possiamo dunque rapportarci al meglio con i nostri figli o i nostri alunni affinché le differenze tra i due sessi diventino funzionali e non di ostacolo?

Spesso si pensa che l’unica cosa che possa distinguere una bambina da un bambino siano gli organi sessuali, l’educazione impartita dai genitori e dalla scuola… ma è davvero così?

Di questo e di molto altro parleremo venerdì sera all’ Accademia dell’Arte di educare, con le Dr.sse G. Donà e P. Sciolla.

L’”Accademia” nasce in collaborazione con il Comune di Camporosso che, ancora una volta, si è mostrato attento alle esigenze della cittadinanza e curioso dell’impegno dello Sportello Noi4You, per questo concederà l’uso del centro polivalente Bigauda di Camporosso, per 2 venerdì di ottobre e 2 di novembre, alle ore 20,30.

Per sostenere le spese dello Sportello si chiede un’offerta minima di €5,00 ad incontro.

Tutti presenti e pronti per il prossimo incontro VENERDI’ 19 ottobre ore 20,30.

Portate con voi i vostri bambini perché le volontarie hanno preparato GRATIS un laboratorio per sviluppare le intelligenze multiple per tutti i bambini!

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.