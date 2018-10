In occasione della “Festa della pipa e dell’olio”, che si è svolta a Badalucco il 13 e 14 Ottobre, la Confartigianato ha consegnato un diploma di merito a Domenico Giordano. Si è trattato di un riconoscimento speciale, che è stato attribuito al maestro del taglio della radica per i suoi 50 anni di attività in proprio. La cerimonia si è svolta in piazza alla presenza del sindaco Walter Bestagno e del numeroso pubblico giunto nel paese della Valle Argentina per la due giorni di eventi. A consegnare il diploma a Domenico Giordano è stato il Presidente di zona e membro di giunta della Confartigianato Paolo Gori.