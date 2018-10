Il Bvc Sanremo ha perso un amico. E’, infatti, improvvisamente scomparso ieri a soli 51 anni Patrick Baumann, segretario generale della Fiba, la federazione mondiale del basket, e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Figlio di un diplomatico svizzero, Baumann negli anni ’80 visse per un lungo periodo a Sanremo, giocando nelle squadre giovanili del Bvc Sanremo, società che era rimasta nel suo cuore anche dopo la brillante carriera dirigenziale che l’aveva visto diventare il numero 1 del basket mondiale. Il Bvc Sanremo si unisce al lutto della famiglia e di tutto il mondo della pallacanestro.

