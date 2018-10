Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto C.D.F.S.G. cl. 71, italiano, già agli arresti domiciliari per i precedenti vicende penali.

L’uomo, residente nella Pigna, l’estate scorsa era già stato arrestato in flagranza per evasione poiché fermato mentre passeggiava tra i negozi del centro matuziano. Giudicato con rito direttissimo era stato nuovamente collocato ai domiciliari. Ciononostante, l’uomo ha continuato a violare la misura impostagli, uscendo dalla propria abitazione in molteplici circostanze, specie la mattina presto per poter buttare l’immondizia, però immortalato dalle telecamere di videosorveglianza cittadina. I Carabinieri hanno documentato tutti gli episodi di evasione e riferito al Tribunale di Sorveglianza di Genova, che ha quindi disposto l’accompagnamento in carcere.