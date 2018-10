Campionato Dipartimentale Francese Senior Maschile

Usd Schiavetti Pallamano Imperia–Villefranche St. Jean Beaulieu HBC : 41-30

Prima giornata di campionato per la Pallamano Imperia , dopo aver riposato per il primo turno, giocava al PalaSancamillo domenica mattina, ospiti i francesi del Villefranche Beaulieu e partita arbitrata da Derombise Kevin. I camillini allenati da Klaudio Radovcic iniziavano il cammino di questo nuovo campionato con le assenze all’ultimo minuto di Riccardo Luppino e Matteo Bottino e degli infortunati di lungo corso di Luca Martini, Domenico Martino e Enrico Testa. La squadra francese arrivata a Imperia con giocatori molto fisici e con un portiere alto 2,05 metri, destava subito molto timore ma i ragazzi imperiesi sono entrati subito in campo con decisione e un’attenta difesa non faceva tirare i forti terzini e l’attacco con rimesse veloci trafiggeva la porta francese e dopo dieci minuti i padroni di casa erano in vantaggio per 8 a 2. Sempre continuando sia con la difesa arcigna e l’attacco efficace Il primo tempo si chiudeva con il vantaggio imperiese per 21 a 13. Anche nel secondo tempo con solo delle piccole accelerazioni da parte dei francesi i ragazzi di Radovcic hanno ben tenuto il campo anche con spettacolari giocate in attacco e aiutati anche dalle parate di entrambi i portieri Moisello e De Luca e con tutta la rosa che è stata fatta girare. La partita si è chiusa con la vittoria meritata della Pallamano Imperia per 40 a 31. Bella partita, commenta mister Klaudio Radovcic, sono contento per la vittoria perché da morale ma non troppo soddisfatto per i troppi gol presi in difesa anche se abbiamo giocato come avevo chiesto ma in certe circostanze abbiamo fatto tirare troppo i loro terzini, possiamo migliorare e lo sappiamo e volevo ringraziare gli under 19 che hanno completato la rosa per le assenze che abbiamo avuto e ora pensiamo già al prossimo incontro dove andremo a incontrare in terra francese il Cavigal Nizza favorita del torneo.

Giocatori scesi in campo: Massimo Moisello e Andrea De Luca portieri , Alessandro Cucè 12 goal , Andrea Lurgio 3 goal , Emanuele Pappalardo 6 goal , Alessandro Riano 6 goal Damiano Rossi 5 goal , Gianluca Salomone 3 goal , Lucio Sasso 3 goal , Pietro Tambone 2 goal . Allenatore Klaudio Radovcic , dirigente Tonino Luppino e Piero Torielli.