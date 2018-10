Grazie al successo della leva 2003 contro il Ventimiglia, la Sanremese qualifica tutte e quattro le squadre delle categorie Allievi e Giovanissimi alle fasi regionali.

Il club biancoazzurro, inoltre, è l’unico della provincia di Imperia ad aver realizzato questo en-plein, ottenuto in seguito ad un brillante percorso per le leve 2003, 2004 e 2005 e ad un qualificazione già acquisita di diritto per i 2002.

La società si complimenta con i ragazzi e con gli allenatori delle varie categorie (Brancatisano e Varesio per i 2002, Prunecchi ed Esposito per i 2003, Bertazzon e

Brizio per i 2004, Coccoluto e Ramoino per i 2005) per questi risultati.

Di seguito i tabellini delle partite disputate nell’ultimo fine settimana:

Juniores: Sanremese – Lavagnese 3 – 1 (D’Agnano, Salzone, Facente)

Formazione: Brizio, Capello, Di Fabrizio, Gallo, Sardo, D’Amico, Salzone, Borromeini, Cafà, D’Agnano, Calderone. A disp.: Dodaro, Di Antonio, Rastello, Cortese,

D’Arcangelo, Cino, Loffredo, Facente, Lanteri

Allievi 2002: Sanremese – Borghetto 11 – 0 (3 Orengo, 2 Bucarelli, Vicari, Crespi, L.Serianaj, M.Buccino, M.Serianaj, Fava)

Formazione: Sechi, Attene, Passerini, Crespi, M.Serianaj, L.Serianaj, Bucarelli, Cambiaso, Orengo, Vicari, Libonati. A disp.: Cacciò, T. Buccino, M. Buccino, Fava,

Latella, Ferrari

Allievi 2003: Ventimiglia – Sanremese 1 – 5 (2 Delogu, Spada, Guglielmi, Lanteri)

Formazione: Del Ferro, Guglielmi, Grandi, Negro, Orsetti, Lanteri, Amedei, Cassini, Spada, Delogu, Tallone. A dosp: La Cava, Galante, Lupi, Agnese, Elettore, Palombo, Calimera

Giovanissimi 2004: Sanremese – Ospedaletti 1 – 2 (Demme)

Formazione: Gallo, Castelli, Peitler, Veneziano, Galante, Urgnani, Moglan, Demme Elettore, Lodovici, Coccoluto. A disp.: Merogno, Malfatto, De Boni, Saih, Vitale,

Panaino, Lucia, Gatti, Comi

Giovanissimi 2005: Finale – Sanremese 0 – 4 (2 Viel, 2 Boeri)

Formazione: Moro, Fareri, Caridi, Lo Faro, Revera, Stamilla, Pellegrino, Pavone, Coriale, Viel, Savoia. A disp.: Trevisan, De Fabritis, Boeri, Lupi, Artuso, Grasso, Moglan