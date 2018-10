Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 20 ottobre si giocherà la “Ciao Enzo” by Spumanti La Versa una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 21 ottobre si terrà la National Domina Championship, una 18 buche stableford tre categorie.

Sabato 13 Ottobre e Domenica 14 Ottobre si è svolta la Royal Golf Challenge, gara storica del Club, una 36 buche stableford a coppie. La formula di gioco prevedeva per il primo giorno una 18 buche louisiana stableford e per il secondo giorno una 18 buche 4 palle stableford.

