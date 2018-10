Questa settimana al Cinema Cristallo di Dolceacqua si inizia con un film che ci riporta agli anni ’60, ed esattamente alla Londra di quegli anni: la musica, la moda e i fermenti che preparavano la rivoluzione che a partire dal maggio ’68 trasformò il modo di vivere di tutti.

È il grande attore inglese Michael Caine che accompagna gli spettatori in quell’ atmosfera magica attraverso i suoi ricordi.

My generation, giovedì e venerdì, introduce alla Mostra sul ’68 organizzata a Dolceacqua dall’Associazione Insurreale e che verrà inaugurata sabato 20 ottobre.

Tutto dedicato ai bambini e alle famiglie invece il week-end, che propone il grande successo dell’estate Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa, con vampiri e vampiretti per la gioia di grandi e piccini.

My generation di David Batty

giovedì 18 ottobre ore 21:00

venerdì 19 ottobre ore 21:00

Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa di Genndy Tartakovsky

sabato 20 ottobre ore 17:30 e 21:00

domenica 21 ottobre ore 17:30