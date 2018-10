Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia e deputato eletto nel collegio uninominale in cui ricade Sanremo, interviene in merito alla protesta che si è verificata nel carcere di Valle Armea.

“I nuovi episodi di violenza all’interno del carcere di Sanremo obbligano il ministero della Giustizia a interventi non più rinviabili. Da mesi la polizia penitenziaria denuncia una situazione che ha superato il livello di guardia. Mentre diamo solidarietà piena e incondizionata agli operatori feriti e ci complimentiamo per la professionalità che ha evitato degenerazioni ulteriori, interrogheremo con urgenza il ministro Bonafede per attivare senza indugio i correttivi necessari”.