Una ragazza di 24 anni di Finale Ligure (Savona) è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgio Verezzi. La 24enne stava viaggiando su uno scooter quando ha perso il controllo della moto, è stata sbalzata in aria ed è andata a schiantarsi contro un muro. Si sono purtroppo rivelati inutili i tentativi di salvarla con un’operazione urgente.

