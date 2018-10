In seguito alla convenzione stipulata con l’Ente Parco dell’Aveto, oggi si è svolta l’esercitazione congiunta del CNSAS Delegazione speleologica XIII Liguria e la Stazione Alpina di Rapallo all’interno della Miniera di Gambatesa in Val Graveglia.

Insieme alle guide della miniera è stata simulata un’evacuazione dei visitatori attraverso il percorso di emergenza, valutando le modalità migliori e discutendo le diverse problematiche che sarebbero potute insorgere durante l’esecuzione.

Un evento formativo che ha visto impiegate diverse figure tecniche, per aumentare la sicurezza all’interno del complesso minerario oggetto di un percorso turistico di grande interesse storico-culturale.