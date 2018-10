SECONDA CATEGORIA

RIVA LIGURE – A.ARGENTINA 4-5

(17’ Franzone, 24’ Amoretti (R), 29’ Lucà, 50’ Filardo, 52’ Cariello, 64’ Vecchiotti, 74’ De Mare, 86’ Franzone, 90’ + 2 Filardo)

RIVA LIGURE: 1.Gullo, 2.Arrigo (c), 3.Vento, 4.Ricca (dal 63’ 15.Meka), 5.Guidetti, 6.Amoretti (dal 68’ 16.Molinari), 7.Garibaldi (A 72’), 8.Sarzano, 9.Lucà (dal 60’ 14.Kerci), 10.Filardo, 11.Cacciatore (dal 55’ 18.Panizzi). A disp: 13.Gueyè, 17.Montepietra. All: Tirone

A.ARGENTINA: 1.Amoretti, 2.Muratore A. (Dal 63’ 13.Calzetta), 3.De Mare (A 80’), 4.Soscara, 5.Alberti, 6.Miatto (c) (dal 94’ 14.Meo), 7.Ybaye (dal 76’ 16.Costantini), 8.Cariello, 9.Almonti (dal 45’ 17.Aroro), 10.Labricciosa (dal 45’ 15.Vecchiotti (A 81’)), 11.Franzone. A disp: 12.Migliano, 13.Calzetta, 14.Meo, 18.Izetta. All: Stecca

Esordio emozionante per l’Atletico Argentina nel campionato di Seconda Categoria. E pensare che la partita si era incanalata sui giusti binari per i ragazzi di mister Stecca quando Franzone ha segnato il primo goal al 17’ minuto. Da lì iniziano 30 minuti da incubo per i rossoneri: tre reti subite e doppio svantaggio al passivo. Gli armesi non mollano e, trascinati da Cariello e Vecchiotti (all’intervallo subentrato a un Labricciosa non al meglio)agguantano il pareggio. Non finisce però qui perché è ancora Atletico Argentina con De Mare e il bis di Franzone. Nel finale arriva la doppietta anche per Filardo, che però fa notizia solo per le statistiche. L’Atletico Argentina agguanta i 3 punti ma resta una squadra dai due volti, aspettando la Carlin’s allo “Sclavi”.

LE DICHIARAZIONI DELL’ATLETICO ARGENTINA

Allenatore Stecca: “Come mi aspettavo è stata una partita soffertissima. Salvo su tutto la reazione da squadra che abbiamo avuto al doppio svantaggio. So di poter contare su un grande gruppo, compresi i ragazzi che non partono dall’inizio ma che possono ribaltare le partite come è successo oggi. Restiamo concentrati per domenica prossima”.

DS Fameli: “Partita emozionante nella quale abbiamo subito troppo. Avevamo quattro giocatori importanti non disponibili e Labricciosa non al meglio. Con gli ingressi di Vecchiotti e Calzetta il nostro Mister ha ridisegnato la squadra e sono arrivati i goal. Complimenti a tutti”.