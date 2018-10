Vallecrosia : La maggioranza convoca la commissione e poi non si presentano, manca il numero legale alla commissione ambiente convocata dalla maggioranza .

La minoranza, vista la particolare importanza della commissione con la sua presenza , garantisce la validità della 2^ commissione

Ma non erano stati scelti i candidati e la giunta in base alla disponibilità ? Inutile dimostrare interesse convocando le riunione con comitati e assemblee pubbliche se poi nelle sedi istituzionali non partecipano i membri di commissione . E’ stata convocata infatti la 2^ commissione con oggetto ed Ordine del Giorno la discussione dell’ambiente nello specifico la raccolta dei rifiuti ed il servizio di nettezza urbana.

Era presente un solo componente membro della commissione della maggioranza su 3 che sono i membri e pertanto prendiamo atto che se la minoranza avesse abbandonato la commissione la stessa sarebbe dovuta essere annullata per mancanza del numero legale.

Ma la cosa che più ci stupisce come già a soli 4 mesi dalle elezioni ci sia poco interesse in ambiti così importanti per la città e per i cittadini da parte di assessori e consiglieri comunali visto che la commissione la convoca la maggioranza ….e poi i membri non si presentano ….

Non possiamo accettare continue latitanze sia nella presenza dei consiglieri ed assessori sia nel mutismo dei consiglieri ed assessori quando vengono interpellati che non parlano mai ….

Sarà perché forse non condividono le scelte del sindaco ? O sarà perché ormai non è più importante partecipare ?

Troppo spesso notiamo assenze dei consiglieri e degli assessori durante le sedute istituzionali di giunta e commissioni.

Dimostrate interesse e voglia di confronto con la minoranza che può solo, data l esperienza, dare consigli idee e proposte a tutti voi che oggi siete lì a condurre e scegliere le strategie per la nostra città .

Non serve conclude la minoranza convocare la commissione e poi non presentarsi facendo perdere tempo a noi e voi.

Albana Scarinci

Quesada Cristian

Perri Fabio

Giordano Ferdinando