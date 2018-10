È stata riaperta nel pomeriggio la Strada Statale Aurelia a Ponte San Luigi. Era stata chiusa nei giorni scorsi per la caduta di un masso sulla sede stradale.

