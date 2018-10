Il Settebello torna ad Imperia. Dopo quattro anni, la Nazionale maschile di Pallanuoto tornerà nella Nostra Città ed affronterà la Francia, per la sfida di Europa Cup.

Per tutti gli appassionati, l’appuntamento alla Piscina Comunale Felice Cascione di Imperia, il 13 novembre p.v. muniti di bandiere e sciarpe tricolori. La grande pallanuoto tornerà protagonista nelle nostre vasche: quattro anni dopo l’ultima visita del Settebello e dodici anni dall’ultima gara ufficiale della Nazionale Maschile alla Cascione.

Una grande occasione, per grandi e piccini, di vivere dal vivo e conoscere i grandissimi della pallanuoto.

Imperia sarà Capitale dello Sport, col sostegno anche di RaiSport che trasmetterà il match in diretta nazionale. Sono attesi tifosi ed appassionati in arrivo da entrambe le nazioni e che animeranno Imperia nei giorni precedenti alla sfida.