Nell’ultimo anno in provincia di Imperia, ci sono stati 240 casi di tumore al seno. In Liguria circa 2 mila: numeri in crescita, purtroppo, visto che la previsione su scala ligure era di 1500 casi. Ma sono anche aumentate le guarigioni: se la diagnosi è precoce, le possibilità sono del 90 per cento. “Guarire è possibile” dice il dottor Claudio Battaglia, responsabile della Breast Unit dell’ospedale di Sanremo, uno dei fiori all’occhiello della sanità imperiese, come sottolinea Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.