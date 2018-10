Ventimiglia. E’ andata a una società lombarda la ex sede dell’ACI in piazza Costituente. Si trattava di uno dei beni inclusi nella liquidazione della società partecipata CIVITAS di proprietà del Comune di Ventimiglia.

Un’unica offerta è pervenuta alla liquidatrice della Civitas. L’alienazione e liquidazione della partecipata hanno sempre fatto discutere in campo amministrativo a Ventimiglia con le opposizioni fortemente contrarie e la maggioranza invece decisa nell’andare avanti nella liquidazione.

Sui conti della partecipata pende anche un contenzioso Iva con l’agenzia delle entrate .