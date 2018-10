L’Asd Bordighera Nuoto è molto felice di comunicare che lunedì 15 ottobre avrà inizio, a pieno ritmo, l’anno sportivo 2018/2019, presso Il Palazzetto dello Sport “E.Biancheri” di Via Diaz, che è una realtà impiantistica sportiva polivalente molto importante per il comprensorio intemelio.

La nostra associazione ha la propria sede all’interno della struttura, al piano superiore livello Bar-Ristorante con ingresso dalla tribune piscina.

Gli orari della nostra segreteria sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,15 alle ore 18,45.

Vogliamo inoltre cogliere questa occasione per ringraziare il gestore, la società SPORT MANAGEMENT S.P.A. di Verona, che con il suo Capo Area, Gianni AVERAIMO e tutti i suoi collaboratori, anche alla luce delle nuove disposizioni previste dal Capitolato d’appalto comunale, è riuscita ad assegnare gli spazi e tempi d’uso del Palazzetto in tempi velocissimi (visto che l’aggiudicazione gli è stata ufficializzata solo al 01 ottobre), consentendo così l’inizio dell’attività sportiva.

Abbiamo trovato nel soggetto gestore un interlocutore disponibile e collaborativo e con il quale siamo sicuri che si instaurerà un rapporto costruttivo, che porterà beneficio a tutta la struttura comunale ed anche a tutta l’utenza.

Abbiamo inoltre trovato, per quegli ambienti da noi utilizzati, pulizia, ordine e temperatura dell’acqua ideale e confortevole … ed ora non ci sono più scuse cari genitori: portate i vostri bambini e ragazzi a fare sport nel nostro splendido Palazzetto.

ASD BORDIGHERA NUOTO