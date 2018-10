Domenica 21 ottobre dalle ore 15 a Vallecrosia in via Roma 97 avrà luogo l’inaugurazione delle “Industrie Musicali”, il centro musicale più grande del ponente ligure che ospiterà la Modern Sound School (scuola di musica) e Rosenhouse Recording Studio (sala prove e studio di registrazione). La struttura è interamente gestita dai soci Alessio Senis, Renzo Lanziani, Alessio Benedetto e Andy Senis. Per l’occasione verrà offerta una Masterclass di Tecnica e Interpretazione Vocale con Silvia Mezzanotte, vincitrice del Festival di Sanremo 2002 con i Matia Bazar e della trasmissione Tale e Quale Show 2016.

Per info e prenotazioni masterclass: rosenhouse@industrie-musicali.com