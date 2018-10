La celebre trasmissione televisiva 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese ha fatto tappa quest’oggi a Ventimiglia sul Lungomare. Decine di fans hanno presidiato il luogo delle riprese. La gara che vede 4 ristoranti in gara giudicati per location, menu, servizio, conto si sta svolgendo nella nostra zona tra Sanremo, Ventimiglia e Dolceacqua.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta