Domenica 14 ottobre a partire dalle 12 torna a Buggio, frazione di Pigna in Alta Val Nervia, la storica Sagra della Caldarrosta, allestita nella spettacolare cornice della piazza del borgo. Dal 1970, ad ogni edizione, i visitatori hanno la possibilità di degustare le caldarroste preparate sul momento, il castagnaccio e altre specialità. Le castagne preparate alla maniera antica, in grosse padelle bucate alla base, creano uno scenario unico che affascina grandi e piccini: l’evento è organizzato dalla Pro Loco con il contributo di tutta la popolazione e gli amici di Buggio. Info: Comune di Pigna – Tel. 0184 241016

