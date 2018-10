Il mondo della pallapugno è in lutto per la morte di Guido Oreggia, noto con il soprannome di “Roccia”, mancato martedì 9 ottobre all’età di 84 anni. Era molto amato e benvoluto nell’ambiente per il suo carattere e la sua simpatia. Dopo aver praticato a lungo questo sport con risultati lusinghieri, era rimasto legato alla pallapugno anche in età avanzata, continuando a disputare partite tra “vecchie glorie”. I funerali di Oreggia sono stati celebrati a Tavole nella giornata di ieri, mercoledì 10 ottobre.