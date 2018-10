Tempo di finale per il campionato di Serie B tra l’Alfieri Albese di Cristian Gatto e l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino. La partita di andata si giocherà, sabato 13 ottobre, alle 16, al Mermet di Alba. Arbitreranno: Giorgio Gili e Bruno Grasso.

Domenica 14 ottobre, alle 15, allo sferisterio di Canale, si giocherà lo spareggio della semifinale del campionato italiano di Serie A Trofeo Araldica, tra l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto e la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto, che avevano vinto le rispettive partite casalinghe: 11-7 a Spigno Monferrato e 11-8 a San Benedetto Belbo. La quadretta che si aggiudicherà la “bella” (arbitri Mauro Unnia e Stefano Castellotto) andrà in finale contro l’Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo di Federico Raviola.