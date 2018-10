In arrivo un’altra domenica di sport e divertimento alla Cascione. In vasca saranno protagonisti i giovani pallanuotisti della Rari Nantes Imperia che sfideranno i francesi del Nizza e i genovesi del Crocera Stadium.

Imperia è più internazionale che mai per un altro grande week-end di pallanuoto giovanile. Apriranno le danze le squadre Under 17 ed Under 20 che sfideranno i pari età del Nizza, a partire dalle ore 10. Seguiranno gli Under 15 della Rari contro Crocera Stadium, dalle 11.15. Saranno queste due squadre a riprendere nel pomerggio dalle 14 e chiuderà ancora Imperia-Nizza, con fischio d’inizio alle 15.30.