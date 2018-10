Nuovo crollo in Borsa per Banca Carige, dopo che ieri Fitch ha tagliato il rating, ritenendo che “il fallimento della banca sia una reale possibilità”. L’istituto ha spiegato che “nelle interlocuzioni con i regulators” non è mai stato fatto “alcun riferimento a una eventuale possibilità di fallimento”, ma oggi il titolo ha perso il 6,1%. Dal 20 settembre il titolo ha perso il 45,2%.