Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre il borgo di Montegrosso Pian Latte sarà protagonista dell’autunno con la 49^ Festa della Castagna.

Venerdì 12 ottobre giornata didattica per le scuole (ma aperta comunque a tutti) con visite guidate, laboratori tematici e dimostrazioni di antichi mestieri: il Museo della Castagna e l’antico essiccatoio, la carbonaia, gli artigiani e i lavori di una volta, il laboratorio del miele, la lavorazione del latte e del pane, assaggi di pan fritto e caldarroste.

Sabato 13 ottobre serata in allegria con “I Monelli di Montegrosso”.

Domenica 14 ottobre vi sarà il vero clou della festa: dalle ore 10 mercatino dell’artigianato e stand gastronomici, dalle ore 12:30 pranzo itinerante nel borgo con specialità locali di Cucina Bianca (e non solo), dalle 14 intrattenimento musicale per tutto il pomeriggio. Non mancherà l’animazione per bambini.

Info: Comune di Montegrosso Pian Latte – Tel. 0183 328731 / Pro Loco Montegrosso Pian Latte – Tel. 347 3183308