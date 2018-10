Sono 4 i locali della provincia di Imperia protagonisti della celebre trasmissione “4 Ristoranti”, condotta dallo chef Alessandro Borghese. Si tratta di “Da Nicò–Trattoria del Porto” a Sanremo; “Marcopolo” a Ventimiglia; “Casa e Bottega” a Dolceacqua e “Utitti” a Lingueglietta. Ieri, mercoledì 10 ottobre, le riprese della trasmissione sono iniziate in Piazza Bresca a Sanremo all’interno del locale “Da Nicò”.

