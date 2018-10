Nell’Assemblea dei soci della Confcommercio di Bordighera, che si è svolta nella sede di Via Primo Maggio il 2 ottobre, sono stati eletti all’unanimità due nuovi consiglieri che sono subentrati a Valeria Traverso e Laura Pastore.

Si tratta di Romolo Giordano del Ristorante “Romolo Amarea” e Germana Capra del negozio “Gioie di Casa”.

Andranno ad affiancare l’attività dirigenziale degli altri componenti del Consiglio Direttivo di Bordighera, dei consiglieri Elisabetta Valente (Sant’Ampelio Pane), Davide Sattanino (Hotel Parigi), Cristina Volcan (Ristorante La Cicala), Domenico Mazzitelli (Bagni La Capannina) e Giulia Bardone (Tobacco Center) coordinato e coadiuvato dal Presidente Gianluca Berlusconi (negozio PicconAlbicocco).

Scopo del gruppo, che ricordiamo resterà in carica sino al 2020, è quello di dare un contributo pratico per operare in un’ottica precisa per valorizzare le potenzialità commerciali e turistiche del territorio.

Durante l’assemblea si è parlato dell’incontro avuto con l’amministrazione comunale a proposito di:

-programmazione manifestazioni 2019

-tassa di soggiorno e possibili progettualità grazie ai futuribili introiti

– ruolo centrale di Confcommercio cittadina come partner e supporto nella programmazione turistica e ricettiva