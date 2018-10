La Protezione civile della Regione Liguria ha emesso a partire dalla mezzanotte di oggi un’allerta meteo di criticità arancione. Per tale ragione il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, ha firmato l’Ordinanza di chiusura, per l’intera giornata di domani, giovedì 11 ottobre, delle seguenti aree ed edifici: – le scuole di ogni ordine e grado – cimitero – centri anziani e giovanili – mercati – centri sportivi – centri innovativi per l’infanzia – edifici comunali ad uso pubblico ad eccezione della casa comunale Sempre domani sarà vietato il transito veicolare, pedonale e la sosta nelle seguenti zone: – foce del torrente Argentina, – la pista ciclabile fluviale – l’area darsena, – aree adiacenti i rii minori.