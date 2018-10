Il gol vittoria nel recupero della ripresa nel derby di Coppa Italia contro il Savona vale al numero 21 Giorgio Gagliardi il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match”.

“È una rete importantissima per me e per i tifosi, ci tenevamo – ha dichiarato Gagliardi al termine della partita – siamo andati sotto e fare gol nel recupero in un derby è una bella soddisfazione. Oggi abbiamo dato continuità al lavoro che stiamo facendo, era un test importante e abbiamo dato una risposta positiva”.