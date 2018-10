Nel pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Albenga è intervenuta sulle alture di Alassio per il salvataggio di due cani da caccia che si erano infilati all’interno di una fessura tra le rocce nel bosco a circa 300 metri dalla Strada Panoramica Solva Cavia. Raggiunto il posto, la squadra 5A ha impiegato circa 2 ore per riuscire ad estrarre entrambi gli animali senza recare loro il minimo danno. Riuscendo infatti a raggiungerli circa 2 metri all’interno della fessura. I cani estratti sono stato poi riaffidati ai loro padroni presenti sul posto durante tutto l’arco di tempo delle operazioni.

