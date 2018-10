E’ in gravi condizioni l’operaio di circa 30 anni investito da un’auto mentre lavorava nei pressi di un cantiere sull’autostrada A12, tra Chiavari e Lavagna, nella carreggiata in direzione Livorno. L’incidente è avvenuto stamani alle 5.30. L’operaio, con traumi in diverse parti del corpo è stato portato in ambulanza all’ospedale San Martino di Genova.