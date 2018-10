Nella tarda mattinata di oggi alle 11.30 circa la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso secondo la quale un biker di origine tedesca era in difficoltà dopo essere caduto mentre percorreva il sentiero sul Trail Crestino in località Melonio a circa un km dalla “Base Nato”. Immediatamente gli operatori della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzarlo tramite Cooordinate GPS e mandare la squadra 7A del Distaccamento di Cairo Montenotte direttamente sul posto.

Una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria ha raggiunto il ragazzo tedesco dell’87 che per una brutta caduta si è procurato un trauma cranico. È stato allertato l’elicottero e la squadra del Soccorso Alpino insieme ai Vigili del Fuoco ha trasportato con barella portantina il ragazzo fino ad un luogo idoneo per caricarlo sull’elicottero.

Essendo la zona molto impervia è stato essenziale anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 65 che in pochissimo tempo ha raggiunto la zona dell’intervento.

Il ferito è stato dapprima spinalizzato, successivamente posizionato sulla barella Kong in dotazione al CNVVF che ha permesso il trasporto del ferito stabilizzato in sicurezza fino all’elicottero che attendeva.

Successivamente il biker è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.