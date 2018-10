Ieri a Sanremo 46 studenti delle medie di Coldirodi non sono entrati a scuola per infiltrazioni di acqua dal tetto, dove sono in corso lavori per l’efficientamento energetico, che hanno interessato una parte del corridoio. È scattato un intervento di pulizia e sistemazione. Oggi le lezioni sono riprese regolarmente. Gli studenti delle medie saranno ospitati nelle aule della scuola per il tempo necessario per terminare l’intervento sul tetto, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.