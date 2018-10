La sala Napoleone del Grand Hotel Londra ospiterà domani, mercoledì 10 ottobre, l’ultimo incontro del “Trittico Dantesco” organizzato dall’Accademia della Pigna, istituzione culturale di cui ricorre quest’anno il Decennale di fondazione. L’appuntamento conclusivo, con inizio alle ore 18, sarà dedicato alla lettura e al commento del XXIII canto del “Purgatorio”. Come per i precedenti incontri il pubblico del Londra potrà ascoltare un’esegesi del canto, preparata in questo caso dal professor Fabio Barricalla, filologo, critico letterario e docente, e poi la declamazione affidata all’attore Max Carja, entrambi Membri “attivisti” del sodalizio. I partecipanti potranno seguire la lettura grazie ad un programma di sala appositamente realizzato.

Il Trittico Dantesco 2018, che ha finora raccolto molti partecipanti e consensi è il preludio del nuovo anno accademico 2018/19 dell’Accademia della Pigna, che proseguirà durante l’autunno con corsi di Araldica, Storia della Musica e un Atelier di Poesia, tutti a numero chiuso con quota di iscrizione (per informazioni e adesioniscrivere all’indirizzo email: piccolabibliopigna@gmail.com). Gli incontri del Trittico sono invece aperti a tutti, ad ingresso libero e prevedono il rilascio di un attestato di frequenza a chi ne facesse richiesta.