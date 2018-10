Un cittadino sudamericano stato fermato da carabinieri e polizia, in tarda mattinata, l’uomo accusato di aver stuprato una 23enne britannica sulla pista ciclabile di Sanremo, all’altezza di via privata Scoglio. La giovane era riuscita a divincolarsi e fuggire per chiedere aiuto ad alcuni passanti. La violenza sarebbe avvenuta ieri tra le 6 e le 7 del mattino. La 23enne stava facendo jogging sulla ciclabile, quando un uomo l’ha avvicinata. Sembrava che volesse derubarla, poi invece l’ha spinta in un parcheggio in via privata Scoglio, e l’ha violentata.