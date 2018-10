Riprenderà domani al “Comunale” il cammino della Sanremese in Coppa Italia di Serie D.

Alle 18.30 i matuziani sfideranno tra le mura amiche il Savona per la gara che vale l’accesso agli ottavi di finale. La vincente affronterà una tra Casale e Pavia.

“L’intenzione è quella di proseguire il cammino in Coppa Italia, ci teniamo – ha dichiarato alla vigilia mister Alessandro Lupo – ho la possibilità di schierare una formazione competitiva perché anche quelli che fino ad ora hanno giocato poco sono meritevoli. Sono fiducioso e stiamo lavorando tanto per affrontare al meglio tre gare in una settimana”.

Per la gara di domani mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.

I costi dei biglietti per il derby di Coppa Italia contro sono: 5 euro gradinata e settore ospiti, 10 euro tribuna laterale, 20 euro tribuna centrale numerata.