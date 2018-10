Alessandro Lupo, allenatore della Sanremese domenica scorsa in tribuna causa squalifica, commenta oggi la prestazione dei suoi, capaci di superare 3-0 una Fezzanese imbattuta e a punteggio pieno.

“Abbiamo vinto una partita importante – dichiara mister Lupo – l’obiettivo era fare tre punti per non perdere troppo terreno dalle prime posizioni, anche se c’è qualcuno che sta andando forte. Dovevamo dare continuità alla prestazione, l’abbiamo fatto e in più abbiamo preso i tre punti. Un altro aspetto significativo è stato quello di non subire gol. Sono contento anche per aver segnato tre reti a una formazione che ha saputo mantenere la porta inviolata per le prime tre giornate di campionato”.

“Quest’anno c’è un coinvolgimento particolare rispetto a prima – prosegue il mister biancoazzurro – vedo anche che il pubblico si sta divertendo ed è una cosa importante. Abbiamo una squadra fatta di uomini veri con tanta qualità, ecco perché a volte ci riescono anche giocate spettacolari. Infine vorrei dedicare la vittoria a Marco Del Gratta, lo merita perché sta dimostrando di tenere alla Sanremese e ci mette a disposizione tutto il necessario per farci lavorare bene”.