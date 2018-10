Ha fatto arrestare il figlio di 27 anni che le chiedeva soldi per comprarsi la droga. È successo a Sant’Olcese, nell’entroterra genovese. Secondo la donna, il figlio avrebbe avuto una crisi isterica dopo il rifiuto a dargli i soldi per comprare la droga. Il 27enne ha preso a calci e pugni la porta di casa, minacciando di morte la madre. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.