Anche in provincia di Imperia sono state rubate decine di password e decine di imperiesi stanno ricevendo messaggi di questo tipo: “Abbiamo il video di te che guardi film porno, pagaci o lo pubblicheremo in Internet”. Una delle vittime recenti è stata l’assessore alle Finanze del Comune di Imperia, Fabrizia Giribaldi. La Polizia Postale sta indagando su un anonimo estorsore ha chiesto alla Giribaldi 450 euro in Bitcoin. Gli hacker colpiscono in particolare imprenditori, professionisti, professori universitari e persone conosciute, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.