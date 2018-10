In Comune ad Imperia si erano accorti che all’Ast, agenzia di via Cascione dove si pagavano le multe, i conti non quadravano. Una delle dipendenti, Flavia Carli, era stata licenziata ed ora è indagata per peculato per il triennio 2013/2015. Gli ammanchi sarebbero di decine di migliaia di euro. Il gip dovrà decidere se mandare l’indagata all’udienza preliminare. La Carli è anche coinvolta nell’inchiesta sui concorsi truccati a Rivieracqua, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.