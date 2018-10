Il MACI Museo di Arte Contemporanea di Imperia aderisce alla Quattordicesima Giornata del Contemporaneo prevista per sabato 13 Ottobre.

L’evento promosso sul territorio nazionale dal 2005 da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea italiani, riunisce i musei e le istituzioni aderenti in un “open day” dedicato all’arte, con aperture gratuite ed eventi straordinari. Un programma multiforme che offre al pubblico la possibilità di vivere da vicino il mondo dell’arte contemporanea (www.amaci.org/gdc/quattordicesima-edizione-giornata-del-contemporaneo).

In questi anni la Giornata del Contemporaneo ha permesso infatti di disegnare una mappa dell’arte contemporanea in Italia, coinvolgendo non solo le grandi città, ma anche i centri più piccoli. Una giornata che dimostra l’importanza del rapporto vivace e dinamico tra l’arte del nostro tempo ed il suo pubblico, sempre più numeroso e coinvolto.

Il M.A.C.I aderisce quindi per il secondo anno alla Giornata del Contemporaneo, con l’iniziativa MACI Discover(www.amaci.org/gdc/quattordicesima-edizione-giornata-del-contemporaneo/macidiscover) Sabato 13 Ottobre le porte di Villa Faravelli – dimora storica del 1938 sede della Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi – saranno quindi aperte al pubblico gratuitamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Alle ore 17.00 lo staff del museo guiderà i visitatori alla scoperta della storia della villa e della collezione e, grazie alla collaborazione con l’Istituto Internazionale degli Studi Liguri, sarà possibile scoprire le opere della mostra temporanea Clarence Bicknell e lo Stupore della Riviera – al M.A.C.I. fino a Domenica 4 Novembre.

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’arte e dell’architettura, in una meravigliosa cornice d’epoca.

Si ricorda infine che a partire dal mese di Ottobre lo spazio espositivo di Villa Faravelli osserva gli orari di apertura invernali:

Venerdì 16.00 – 19.00

Sabato 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Domenica 16.00 – 19.00