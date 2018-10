La lista civica Sanremo al Centro, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Alberto Biancheri, ha confermato in modo indubitabile la vicinanza e l’appartenenza ideologica del primo cittadino alla sinistra. Al punto che per la campagna elettorale, che ha già iniziato, sta utilizzando lo slogan ‘Avanti Insieme’ del Pd e di Matteo Renzi.

Se il sindaco nel 2014 aveva vinto con il sostegno del Pd e della sinistra, ora invece sembra che faccia di tutto per volersi smarcare dalla sinistra e apparire di centro.

In realtà, è sempre stato ed è di sinistra tanto che, forse inconsapevolmente, continua a utilizzare i loro motti, i loro slogan e il loro arrogante modo di amministrare anche sul territorio.

I cittadini però meritano trasparenza. Per Sanremo è necessario un governo serio, efficace e di buonsenso.

Lega Sanremo