Oggi alle ore 17.15 la Nazionale di Calcio italiana, a Genova per l’impegno amichevole di domani sera contro l’Ucraina, sarà al Ponte Morandi per un momento di raccoglimento. Ad accoglierla il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo e il consigliere delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone. L’appuntamento è a Genova Campi presso il ponte Renata Bianchi lato Ikea.

