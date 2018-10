Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Salute ogni anno oltre 200 milioni di bambini non raggiungono il pieno sviluppo fisico, cognitivo e sociale… L’infanzia è un periodo cruciale per lo sviluppo del nostro cervello e conoscerlo vuol dire sapere come funzionano la mente, le intelligenze e le emozioni nei bambini e poi, di conseguenza, anche negli adulti.

Per questo, le volontarie dello sportello Noi4you, inizieranno un nuovo ciclo di 4 incontri per favorire il mestiere degli insegnanti e quello dei genitori.

Durante la serata le famiglie potranno portare i loro figli, perché ci sarà un servizio “baby parking” gratuito, gestito direttamente dalle volontarie che intratterranno i vostri figli affinché tutti possiate vivervi questa esperienza in coppia e dunque in famiglia. I bambini nel frattempo saranno guidati dalla Dr.ssa S. Cannatà e P. De Ponti nel Laboratorio delle Intelligenze Multiple!

Gli incontri saranno composti sia da lezioni teoriche che da momenti interattivi, dove tutti potranno sentirsi parte attiva; gli stessi saranno tenuti dalle Psicoterapeute Dr.ssa G. Donà e Dr.ssa P. Sciolla, con l’aiuto delle volontarie per lo svolgimento dei momenti di interattività.

Comprendere il cervello e le emozioni ci aiuterà a renderci più tolleranti e comprensivi verso gli altri.

L’atto di conoscere permette di prendere consapevolezza delle cose o dei fatti e quindi di agire in determinati modi piuttosto che altri, ignorare qualcosa può dare la sensazione di insicurezza e anche di paura, può portare a prendere decisioni sbagliate o a valutare in maniera inaccurata eventi o persone. Comprendere il cervello e le emozioni rende le persone di tutte le nazioni molto più tolleranti, empatiche e dà la possibilità di apprezzare ulteriormente il comportamento umano.

Questa serie di incontri si concluderà con un incontro dedicato all’infanzia tenuto dalla Dr.ssa R. Trucchi (pediatra), dal Dr. U. Surace (ostetrico) e dalla Volontaria della Leche League Italia G. Valdambrini.

L’Accademia nasce in collaborazione con il Comune di Camporosso, che ancora una volta si è mostrato attento alle esigenze della cittadinanza e curioso dell’impegno dello Sportello, pertanto fornirà il PalaBigauda di Camporosso per 4 venerdì, a partire dal 12 ottobre alle ore 20,30.

Per sostenere le spese dello Sportello si chiede un’offerta minima di €5,00 ad incontro.

Tutti presenti e pronti per un nuovo anno ricco di sorprese ed una crescita continua.